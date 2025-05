Bodyshaming: Amelia verteidigt ihren Ehemann Olly Murs

Olly Murs (40) hat in den vergangenen Wochen eine beachtliche körperliche Veränderung durchlaufen und präsentierte seine definierten Muskeln stolz auf Social Media. Während viele Fans die neue Fitness des Sängers begeistert feierten, meldeten sich auch kritische Stimmen zu Wort – einige wünschten sich seinen "knuddeligen Vaterkörper" zurück. Das brachte nicht nur Olly selbst auf die Palme, sondern auch seine Ehefrau Amelia Tank. Sie sprang ihm öffentlich zur Seite und konterte auf Instagram scharf gegen das Bodyshaming, das nach den aktuellen Fotos im Netz die Runde machte. Deutlich machte Amelia dabei vor allem eines: wie sehr sie das Verhalten mancher User ärgert. "Wow, ich wusste nicht, dass Bodyshaming im Jahr 2025 immer noch ein Thema ist. Und das auf diesem öffentlichen Level?", schrieb sie empört. Besonders brisant: Die Kritik kam ausgerechnet kurz vor Ollys anstehender Tour – und nur wenige Wochen vor der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes.

Nach Ollys Posting über seine Fitnessreise und die Vorbereitung auf die Tour reagierte die Öffentlichkeit zunächst überwiegend positiv – auch viele Prominente äußerten ihre Unterstützung. Doch schnell entbrannte online eine Diskussion darüber, ob der Sänger mit seinem früheren "Dad Bod" nicht sympathischer wirkte. Die kritischen Stimmen enttäuschten Olly, der betonte, dass es ihm nicht um Provokation ging: Die Veränderung sei allein aus persönlichen Gründen und für mehr Energie auf der Bühne erfolgt. Rückhalt erhielt er vor allem von seiner Ehefrau, die klarstellte: "Du bist mental und körperlich in so einer guten Verfassung – lass dir das von niemandem schlechtreden!" Auch TV-Star Scarlett Moffatt stärkte ihm den Rücken: "Egal, was du tust, es gibt immer jemanden, dem es nicht passt! Du bist gesund, du bist glücklich!" Trotz der Diskussionen hat das Paar auch freudige Neuigkeiten zu feiern: Ihre Tochter Madison wird bald große Schwester – Baby Nummer zwei ist unterwegs.

Ollys Fans konnten die körperliche Veränderung des Sängers in den letzten Wochen genau mitverfolgen. Schon in den vergangenen Monaten sprach er offen über seine disziplinierte Trainingsroutine und betonte, wie sehr ihm der Sport auch mental geholfen habe. Zum festen Bestandteil seines Alltags gehören inzwischen nicht nur Fitnesseinheiten, sondern auch intensives Boxtraining. Seine Frau Amelia steht ihm dabei stets zur Seite – nicht nur auf Social Media, sondern auch bei gemeinsamen öffentlichen Auftritten. Trotz des Fitnessfokus steht das Familienleben des Paars im Zentrum. Erst vor Kurzem feierten sie den ersten Geburtstag ihrer Tochter mit liebevollen Fotos und Einblicken. Ungeachtet vereinzelter Kritik aus dem Netz zeigt sich: Olly kann auf die volle Unterstützung seines engsten Umfelds zählen.

Instagram / greg_thenutritionist Sänger Olly Murs

Instagram / amelia.murs Amelia Murs mit ihrem Mann Olly und Tochter Madison

