Olly Murs (35) schwelgt in bittersüßen Erinnerungen. Der Sänger musste erst vor wenigen Wochen den Tod seiner langjährigen Freundin Caroline Flack (✝40) verkraften. Die Moderatorin hat Suizid begangen. Olly und Caroline waren nicht nur seit Jahren gut befreundet – und haben in dieser Zeit auch immer wieder für Dating-Gerüchte gesorgt – sie haben auch gemeinsam die Show X Factor moderiert. Mit einem lustigen Throwback-Video aus dieser Zeit gedenkt Olly jetzt seiner ehemaligen Kollegin.

Auf Instagram teilte der 35-Jährige einen Clip mit Zusammenschnitten von seinen und Carolines "X Factor"-Auftritten. Das Moderatorenduo hatte die Show immer mit einer kleinen Tanzeinlage begonnen. "Wow, ich erinnere mich, dass das jede Woche unser liebster Teil der Show war und dass wir so viel lachen mussten", schrieb er zu dem Video. An solche gemeinsamen Momente denkt der Musiker zurzeit gerne zurück. Sie erinnern ihn aber offenbar auch an den schmerzlichen Verlust. Mit den Worten "Ich musste an dich denken" und einigen weinenden Emojis beendete er seinen Post.

Viele seiner Follower, die auch um Caroline trauern, traf er mit diesem Throwback mitten ins Herz. "Du schaffst das Olly. Wir sollten uns alle diese Videos anschauen und dabei lachen und lächeln. Das hätte sie so gewollt", lautete zum Beispiel einer der vielen Fan-Kommentare.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Olly Murs im April 2019 in Borehamwood, England

Getty Images Caroline Flack und Olly Murs in den Magic Radio Studios in London, 2014

Getty Images Olly Murs und Caroline Flack bei "X Factor", 2015



