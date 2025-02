"So entäuscht": Olly Murs muss sein Dubai-Konzert absagen

Olly Murs (40) musste sein für Donnerstagabend geplantes Konzert in Dubai kurzfristig absagen. Der Sänger, der eigentlich im beliebten Veranstaltungsort Bla Bla Dubai auftreten sollte, informierte seine Fans nur wenige Stunden vor Beginn der Show auf Instagram, dass er aufgrund einer Halsentzündung ärztlich verordnete Ruhe einhalten müsse. "Ich bin so enttäuscht", schrieb Olly und versprach, bald einen neuen Termin für das Konzert bekannt zu geben. Die Absage enttäuschte viele Fans, die sich bereits auf das Event gefreut hatten.

Trotz dieses Rückschlags hat Olly in den kommenden Wochen noch viel vor. Neben der Vorbereitung auf seine anstehende Tour, die am 25. April in Plymouth startet und am 16. Mai in der Londoner O2 Arena endet, übernimmt der Künstler auch eine neue Moderatorenrolle. Ab dem 1. März wird er zusammen mit TV-Star Mark Wright (38) die neue Samstagmorgen-Show auf Heart Radio moderieren. Zudem feiert er in diesem Jahr das 15-jährige Jubiläum seines ersten großen Erfolges mit der Single "Please Don’t Let Me Go". Begleitet wird der Musiker auf seiner Tour von der Boyband Blue, die nicht nur die Fans, sondern auch Olly selbst begeistert.

Abseits der Bühne erlebte Olly Murs in den letzten Monaten einige ganz persönliche Highlights. Im April des vergangenen Jahres wurde er zum ersten Mal Vater und begrüßte gemeinsam mit seiner Frau Amelia ihre Tochter Madison. Währenddessen war er noch als Support-Act für Take That unterwegs, was die Zeit umso turbulenter machte. Olly, der seinen Durchbruch nach der Teilnahme an The X Factor hatte, blickt heute mit Stolz auf seine Karriere. "Es war eine verrückte Reise", erklärte er kürzlich in einem Interview mit The Sun, in dem er auch erwähnte, wie sehr er sich auf die Jubiläumstour und die gemeinsamen Momente mit seinen Fans freue.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olly Murs, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / ollymurs Madison, Amelia und Olly Murs im November 2024

Anzeige Anzeige