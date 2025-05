Olly Murs verliert die Stimme: Showabbruch nach 5 Songs

Olly Murs (41) sorgte bei seinem Konzert in Glasgow für eine große Überraschung, als er die Show vorzeitig abbrechen musste. Nach nur fünf Songs erklärte der Sänger: "Meine Stimme ist weg", und dass er das Konzert nicht wie geplant fortsetzen könne. Vor tausenden Fans in der ausverkauften Ovo Hydro Arena sagte Olly: "Das ist mir noch nie passiert, aber ihr könnt hören, wie meine Stimme weggeht." Sichtlich enttäuscht verließ er nach rund 20 Minuten die Bühne und bat um Verständnis für die schwierige Entscheidung: "Ich möchte euch das Konzert geben, das ihr verdient, also kann ich nicht weitermachen. Ich werde zurückkommen, aber ich muss jetzt gehen." Wie Daily Mail berichtet, ging schließlich das Licht in der Arena an und das Publikum wurde hinausgebeten.

In einer Instagram-Story entschuldigte sich der Musiker wenig später bei seinen Fans: "Glasgow, es tut mir so leid heute Abend." Auch für ihn sei das eine Premiere: "Das habe ich in 15 Jahren noch nie getan. Meistens kann man es als Sänger irgendwie überstehen, wenn die Stimme nicht 100 Prozent ist." Mit traurigem Blick erklärte er weiter, dass er sich vor der Show schon ein wenig schlapp gefühlt hätte, aber dachte, er könne sie durchziehen – sonst wäre er gar nicht erst auf die Bühne gekommen. "Wie ihr an meiner Stimme hören könnt, klang ich miserabel und es ist unfair, dass ihr so viel Geld ausgegeben habt, um mich zu sehen. Ihr habt die beste Show verdient und dass ich mich von meiner besten Seite zeige." Für die Karten hatten Fans 67 Euro bezahlt. Olly kündigte an, einen Arzt aufzusuchen, um die Ursachen für die Probleme abzuklären und hoffentlich bald wieder fit für die nächsten Konzerte in Manchester, Birmingham und London zu sein, die noch an diesem Wochenende stattfinden sollen.

Die gesundheitlichen Probleme von Olly Murs sind leider keine Neuigkeit für seine Fans. In der Vergangenheit hatte der Sänger bereits mehrfach Shows absagen müssen, zuletzt in Dubai wegen einer Halsentzündung. Trotzdem trifft es ihn immer wieder schwer, seinen Fans einen solchen Ausfall mitteilen zu müssen. Bisher konnte er die Konzerte zudem vor Beginn absagen und musste seine Show nicht abbrechen und die Bühne verlassen. Olly, der durch seine Teilnahme an der Castingshow "The X Factor" bekannt wurde und 2022 sein Album "Marry Me" veröffentlichte, ist bekannt für seine energiegeladene Art auf der Bühne. Er betonte kürzlich, wie wichtig ihm seine Auftritte und die Verbindung zu seinen Fans seien.

Getty Images Olly Murs bei den National Television Awards 2024 in London

Getty Images Olly Murs bei der europäischen Premiere von "Better Man" in London

