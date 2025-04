Krasse Verwandlung: Olly Murs präsentiert stahlharte Muskeln

Olly Murs (40) hat mit einem beeindruckenden Body-Update auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Der Sänger, der kürzlich ein 12-wöchiges Fitness- und Diätprogramm abgeschlossen hat, präsentierte den Fans sein neues, durchtrainiertes Ich. Mit stahlharten Bauchmuskeln und bemerkenswerten Fortschritten zeigte sich Olly sichtlich stolz. Seine Ehefrau Amelia schwärmte in den Kommentaren: "So stolz auf dich! Heißt das, wir können jetzt wieder dieselben Mahlzeiten essen?" Auch Promi-Kollegen wie Mark Wright (38) waren begeistert von der Verwandlung und kündigten humorvoll an, nun selbst ins Fitnessstudio gehen zu wollen.

Hinter seinem Erfolg steckt eiserne Disziplin: Laut eigener Aussage hat Olly in den vergangenen 18 Monaten intensiv an sich gearbeitet – nicht nur durch Fitness, sondern auch durch Boxtraining. In einem früheren Instagram-Post sprach der Musiker von seinem neuen Hobby und den Herausforderungen, die das Boxen mit sich bringt. "Es hat mich viel Geduld und Disziplin gekostet, aber es hat sich gelohnt", schrieb er und wies darauf hin, dass das Training ihm nicht nur körperlich, sondern auch mental guttue. Er erklärte: "Ich liebe es, und es hilft enorm, Stress abzubauen."

Auch privat könnte es für Olly kaum besser laufen. Erst im Juli 2023 gaben er und Amelia sich das Jawort, und im darauffolgenden April kam ihre Tochter Madison zur Welt. Doch damit nicht genug! In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video verkündeten die Turteltauben, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Der liebevoll gestaltete Clip, in dem ihre Tochter Madison mit der Aufschrift "Große Schwester" auf ihrer Jeansjacke zu sehen war, sorgte für Begeisterung bei den Fans. Der Künstler schrieb dazu: "Ein weiteres Murs-Baby ist auf dem Weg."

Getty Images Olly Murs, Sänger

Instagram / ollymurs Madison, Amelia und Sänger Olly Murs

