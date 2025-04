Olly Murs und seine Ehefrau Amelia erwarten Baby Nummer zwei

Olly Murs (40) und seine Frau Amelia Tank schweben im Babyglück! Der Sänger, der durch seine Teilnahme bei der Castingshow "The X Factor" bekannt wurde, verkündet, dass die beiden ihr zweites Kind erwarten. Die freudige Botschaft teilen die beiden mit einem liebevollen Instagram-Video. In dem schwarz-weißen Clip spazieren sie gemeinsam durch die Natur. Als der Musiker seine Tochter auf seine Schultern hebt, sind zwei Wörter auf ihrer Jeansjacke zu lesen: "Große Schwester." Zu dem niedlichen Video schreibt der Songwriter: "Ein weiteres Murs-Baby ist auf dem Weg."

Das Paar, das erst im Juli 2023 den Bund der Ehe einging, freut sich nach der Geburt ihrer Tochter Madison im April letzten Jahres nun auf weiteren Nachwuchs. Madison, die nun elf Monate alt ist, kam letztes Jahr zur Welt – nur zwei Tage später musste Olly jedoch zurück auf die Bühne, da er mit Take That auf Tour war. Diese Entscheidung belastete den Sänger emotional sehr, wie er später im Interview mit dem Radiosender Heart gestand: "Ich habe damals nicht realisiert, wie schwer es war. Ein paar Monate später brach ich in Tränen aus, weil ich das Gefühl hatte, die ersten Momente mit meiner Tochter verpasst zu haben."

Während Papa Olly sein Leben als Popstar lebt, hält seine Frau zu Hause die Stellung. Dass er sich glücklich schätzen kann, mit Amelia zusammen zu sein, weiß auch der 40-Jährige. Im Gespräch mit Times schwärmte er Anfang des Jahres: "Ich dachte immer, dass dieses Kribbeln, wenn man sich verliebt, totaler Disney-Quatsch ist. Wenn Leute von diesem einen Moment sprachen, dachte ich nur: 'Echt jetzt?' Aber wenn die richtige Person in dein Leben tritt und alles verändert, weißt du es. Sie ist großartig, die Liebe meines Lebens."

Instagram / ollymurs Amelia Tank, Olly Murs und ihre Tochter

Getty Images Olly Murs, Sänger

