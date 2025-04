Tochter wird ein Jahr alt: Olly Murs kann es nicht glauben

Olly Murs' (40) kleine Tochter Madison feiert einen wichtigen Meilenstein: Das Mädchen hat bald seinen ersten Geburtstag. In einem Instagram-Reel zeigt der Sänger einen Zusammenschnitt der besonderen Momente mit seinem Spross – und kann offenbar gar nicht fassen, dass schon ein Jahr seit Madisons Geburt vergangen ist. "Ich kann nicht glauben, dass Madi heute eins wird. Zwölf Monate mit dem niedlichsten Lachen. Ich liebe sie einfach so sehr", schrieb der Brite unter das Video. Dabei zeigt er sich beim Spielen mit seiner Kleinen, beim Wickeln oder beim Kuscheln im Bett – und trägt immer ein stolzes Lächeln auf den Lippen.

Wie die meisten frisch gebackenen Papas möchte auch Olly am liebsten jeden freien Moment mit seiner Tochter verbringen. Das wurde ihm aber kurz nach ihrer Geburt verwehrt, denn er startete seine Tournee. Der 40-Jährige tourte nur wenige Tage nach Madisons Geburt als Supporting Act für Take That durch Großbritannien. "Es war wirklich hart, gleich nach der Geburt zu gehen. [...] Ich brach in Tränen aus, als ich daran dachte, wie lange ich in den Tagen nach der Geburt nicht bei meiner Tochter war", meinte Olly in der Morningshow des Radiosenders Heat. Doch der "Troublemaker"-Interpret konnte sein Baby früher wiedersehen als geplant – wegen eines abgesagten Fluges konnte er die Band nämlich nicht weiter auf ihrer Tour begleiten.

Zur Welt kam Madison im April 2024. Zusammen mit seiner Frau Amelia verkündete Olly die Geburt stolz im Netz. "Unser Mini-Murs ist da", freuten sich die beiden und fügten direkt eine Liebeserklärung an den neuen Erdenbewohner hinzu: "Madison, wir lieben dich schon jetzt so sehr!" Nur wenige Stunden danach stand der Musiker schon wieder auf der Bühne. Den Fans konnte er sein Glück natürlich nicht vorenthalten. "Wir sind überglücklich und voller Liebe. [...] Es war schrecklich, Madison und Amelia heute Morgen zu verlassen, aber die Show muss weitergehen. Ich kann nicht glauben, dass ich Vater bin!", schwärmte Olly laut The Mirror am Mikrofon.

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seinem Baby

Instagram / amelia.murs Amelia Murs mit ihrem Mann Olly und Tochter Madison

