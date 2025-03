Olly Murs bereut verpasste Zeit mit seiner Tochter Madison

Olly Murs (40) offenbart beim Radiosender Heart in der Breakfast-Show, wie schwer es ihm gefallen sei, nur wenige Tage nach der Geburt seiner Tochter Madison auf Tour zu gehen. Der Sänger wurde im April des vergangenen Jahres Vater – doch kaum war seine Tochter auf der Welt, musste er als Supporting Act für Take That die Bühne betreten. "Es war wirklich hart, gleich nach der Geburt zu gehen", gesteht Olly im Gespräch mit dem Moderator Mark Wright (38). Erst Monate später habe er die Situation realisiert, als er zusammen mit seiner Frau Amelia über diese Zeit gesprochen habe: "Ich brach in Tränen aus, als ich daran dachte, wie lange ich in den Tagen nach ihrer Geburt nicht bei meiner Tochter war!"

In der Radiosendung ist auch die kürzliche Geburt von Marks erster Tochter Palma Thema. Olly zeigt sich emotional und betont, wie sehr er mit seinem Freund mitfühlen würde. "Ich weiß, wie schwer es ist. Es war wirklich hart für mich, damals meine kleine Tochter verlassen zu müssen", erklärt er. Mark, der Palmas Geburt als seinen größten Erfolg bezeichnet, versucht, seinen Freund aufzumuntern: "Aber du hast das alles für ihre Zukunft getan." Olly stimmt zu und findet tröstende Worte: "Es ist so schön, dich als Vater zu sehen. Jetzt können wir uns gegenseitig unterstützen und diese Reise gemeinsam erleben."

Olly und Amelia hießen ihre Tochter Madison heimlich willkommen, bevor er wieder auf Tournee ging. Der Musiker äußerte später in Interviews, dass es eine der schwierigsten Entscheidungen seines Lebens gewesen sei. Olly ist bekannt dafür, seine Familie aus dem Rampenlicht zu halten, doch er sprach immer wieder davon, wie sehr ihn die Geburt seiner Tochter verändert habe. Privat ist er seit einigen Jahren glücklich mit Amelia, die er bei einem Fitness-Training kennengelernt hat. Während Olly nach der Geburt das Rampenlicht suchte, fand er privat neue Prioritäten: "Nichts ist wichtiger als die Zeit mit meiner Familie", sagte er vergangenes Jahr in einem Gespräch mit einem britischen Magazin.

Anzeige Anzeige

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seiner Tochter, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wright, Realitystar und Radiohost

Anzeige Anzeige