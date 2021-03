Heidi Klum (47) erinnert an die Anfänge ihrer Karriere! Die Laufstegschönheit zählt zu den weltweit erfolgreichsten Models und feierte in der Vergangenheit nicht nur als Covergirl der Zeitschrift Sports Illustrated ihren großen Durchbruch – sondern auch als Victoria's Secret-Model. Um für das beliebte Dessous-Unternehmen über den Catwalk laufen zu dürfen, musste die Blondine mit ihrem Walk komplett überzeugen. An dem übte sie deshalb fleißig, wie die 47-Jährige jetzt mit einem Throwback-Clip beweist!

Auf Instagram teilt Heidi ein altes Video, das deutlich macht, wie viel Arbeit hinter ihrer erfolgreichen Model-Karriere steckt. Darin läuft die damals 23-jährige Blondine nämlich nur in Unterwäsche gekleidet durch ihr Wohnzimmer – und perfektioniert ihren Walk zu Me'Shell Ndegeocellos Song "That's Your Boyfriend (He Wasn't Last Night)". "Bei einer Probe in meinem Apartment in der Nacht vor meiner ersten Victoria's-Secret-Show", kommentiert die Beauty den Clip.

13 Jahre lang hatte Heidi für Victoria's Secret gemodelt, bis sie die Zusammenarbeit 2010 schließlich beendete. Aufgrund anderer Projekte habe sie nicht mehr genügend Zeit gehabt, um weiterhin für die Marke zu laufen – und erklärte damals zu ihrem Aus gegenüber der Zeitung New York Post: "Alle guten Dinge kommen mal zu einem Ende. Ich werde Victoria’s Secret immer lieben. Es war eine unglaubliche Zeit."

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Februar 1997

Getty Images Heidi Klum, 2019

Getty Images Heidi Klum bei der Victoria's Secret Fashion Show 2001

