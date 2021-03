Deswegen will Hugh Sheridan (35) schon so bald heiraten. Nachdem der Schauspieler erst im vergangenen November seine neue Beziehung öffentlich gemacht hatte, überraschte er Anfang des Monats mit einem Update: Das Paar ist nicht nur zusammengezogen – Hugh hat seinem Freund Kurt Roberts auch einen Hochzeitsantrag gemacht! Doch nicht nur die Liebe ließ den Australier den Mut finden, den nächsten Schritt zu wagen – auch ein Schicksalsschlag in der Familie.

Im Gespräch mit Daily Telegraph offenbarte Hugh, dass sein Vater Denis mit einer Krankheit im Endstadium kämpfe. "Als ich es herausfand, sagte ich zu Kurt: 'Wenn wir heiraten möchten, sollten wir es wahrscheinlich eher früher als später tun'", erinnert er sich zurück. Dass er seinem Partner tatsächlich einen Antrag machen würde, ahnte dieser allerdings nicht. "Ich bin los, habe einen Ring besorgt und seine Familie einfliegen lassen", schilderte der 35-Jährige.

Ganz so schnell wie die Verlobung steht die Trauung aber noch nicht an: Wie die zwei Männer bekannt gaben, möchten sie sich kommendes Silvester in Sydney das Jawort geben. Weitere Hochzeitsdetails behielten die beiden allerdings vorerst für sich.

Instagram / sassafraspr Kurt Roberts und Hugh Sheridan bei ihrem Heiratsantrag

Instagram / hugh_sheridan Schauspieler Hugh Sheridan

Getty Images Schauspieler Hugh Sheridan

