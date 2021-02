Hugh Sheridan (35) ist wieder verliebt! Der Schauspiel-Hottie hielt sich hinsichtlich seiner Sexualität in der Vergangenheit immer sehr vage. Er hätte schon Beziehungen mit Männern und Frauen gehabt und wolle sich einfach kein Label verpassen lassen. Zuletzt war über sein Privatleben nichts weiter bekannt. Nun scheint Hugh aber wieder mit einem Mann liiert zu sein – sein neuer Partner teilt jetzt das junge Glück auf Social Media.

Der glückliche Mann an Hughs Seite heißt Kurt Roberts. Dieser teilt jetzt besonders heiße Pärchenfotos auf seinem Instagram-Account. Die beiden genossen jüngst einen feuchtfröhlichen Bootstrip mit Freunden, wie die Bilderreihe zeigt. Auf zwei der Aufnahmen posieren Hugh und Kurt eng aneinandergeschmiegt. "2021 startet sehr gut", kommentiert das Männermodel seine zeigefreudigen Urlaubs-Pics.

Doch nicht nur in der Liebe läuft es für Hugh rund, sondern auch beruflich. Aktuell ist er Teil der Hauptbesetzung der Serie "Five Bedrooms". Zudem wird er in der kommenden Amazon-Prime-Serie "Back To The Rafters" ebenfalls in eine der Hauptrollen schlüpfen. Dabei handelt es sich um ein Sequel der ehemaligen Erfolgsserie "Packed To The Rafters".

Instagram / hugh_sheridan Hugh Sheridan, 2020 in Australien

Instagram / kurtroberts_ Kurt Roberts

Instagram / hugh_sheridan Schauspieler Hugh Sheridan

