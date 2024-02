Liebes-Outing? Hugh Sheridan hält Händchen mit Unbekanntem

Ist er etwa frisch verliebt? Hugh Sheridan (38) hatte im März 2021 seinem Partner Kurt Roberts nach vier Monaten Beziehung einen Heiratsantrag gemacht. Nur wenige Monate später verkündete der Schauspieler dann jedoch traurige Neuigkeiten aus seinem Privatleben: Die Hochzeit wurde abgesagt, da er und Kurt sich getrennt haben. Nun scheint Hugh jedoch einen neuen Partner an seiner Seite zu haben!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist der "Packed to the Rafters"-Star zu sehen, wie er in Jeans und T-Shirt gekleidet gemütlich die Campbell Parade entlangschlendert. Doch dabei ist er nicht alleine: An seiner Seite ist ein unbekannter Mann zu sehen. Hand in Hand bummeln die vermeintlichen Turteltauben die Straße entlang. Dabei scheinen sie sich angeregt zu unterhalten. Und noch etwas fällt auf: Die beiden Männer kommen aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus.

Die Trennung von seinem Verlobten gab Hugh damals auf Instagram bekannt. "Rückblickend war es vielleicht doch zu viel Druck für uns, diese erste öffentliche Beziehung so öffentlich und so schnell geführt zu haben", schrieb er zu zwei Pärchenfotos. Der Tod seines Vaters und die weltweite Gesundheitskrise hätten ihre Beziehung zusätzlich belastet. "Ich habe viel gelernt, der Herzschmerz ist groß, aber ich bereue nichts", beteuerte er außerdem.

Anzeige

Instagram / kurtroberts_ Hugh Sheridan und Kurt Roberts, Januar 2021

Anzeige

Getty Images Hugh Sheridan, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Hugh Sheridan bei der "Pitch Perfect 3"-Premiere in Sydney im November 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de