Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris gehen zusammen durch alle Höhen und Tiefen, die eine Schwangerschaft so mit sich bringt. Vor Kurzem berichtete die hübsche Ex-Bachelor-Kandidatin, dass ihr Kleines wohl eine Vorliebe für gewisse Songs hat und dann so richtig im Bauch loslegt. Doch dass es nicht nur freudige Momente gibt, zeigte sich jetzt auch: Bei Eva wurde ein verkürzter Gebärmutterhals festgestellt. Dieser Schreck hat ihr jedoch glücklicherweise nicht allzu lang auf den Magen geschlagen: Eva berichtet jetzt in Schwangerschaftswoche 26 von ganz besonderen Gelüsten!

Wie sieht es mittlerweile auf der Waage der werdenden Mutter aus? Im exklusiven Gespräch mit Promiflash gibt sie folgendes Update: "Die 60 Kilo [...] habe ich noch nicht geknackt." Das dürfte sich jedoch bald ändern, denn das Baby scheint fleißig zu wachsen und Eva hilft auch tatkräftig mit. Wie? Indem sie sich ihrem Heißhunger voll und ganz hingibt!

Was wohl bei der Griechin auf den Tisch kommt? "Neuerdings esse ich jeden Tag Karamellkekse", erzählt die Influencerin, wobei sie sich in kulinarischer Hinsicht bei Weitem nicht nur auf Süßes beschränkt. Ihr Vater bereite der Schwangeren nämlich täglich auch eine ganz besondere Spezialität zu – selbst gemachtes Knoblauchbrot! Ob das bei dem werdenden Vater so gut ankommt? Das haben Eva und Chris noch nicht verraten.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2021

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, ihr Verlobter Chris Broy und die gemeinsame Hündin Sheikha

Instagram / evanthiabenetatou TV-Star Evanthia Benetatou

