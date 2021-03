Ex-Bachelor-Kandidatin Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Derzeit sammeln die werdenden Eltern viele neue Erfahrungen, aber damit hatten Eva und Chris bestimmt nicht gerechnet: Ihr Nachwuchs scheint auf Oldschool-Musik zu stehen! Besonders bei Songs von No Mercy gibt es für den Knirps kein Halten. Wie Eva und Chris die Vorliebe ihres Nachwuchses bemerkt haben, verraten sie Promiflash im Interview!

Wenn die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer unterwegs sind, darf es gerne mal poppiger zugehen: sie lieben ältere Songs – und diese Leidenschaft liegt offenbar in den Genen! "Sobald Musik kommt, dreht es einfach komplett durch!", lacht die werdende Mama. "Ich dachte erst mal 'Huch, was ist das?', als wir im Auto saßen und No Mercy lief." – "Modern Talking mag das Kind auch!", wirft Chris grinsend ein. Das Kind hat wohl Gefallen am Musikgeschmack der Eltern gefunden und legt in Mamas Bauch so richtig los! Eva erinnert sich: "Plötzlich war's einfach wie Schmetterlinge im Bauch, das Baby hat sich die ganze Zeit bewegt."

Die Band No Mercy eroberte mit Songs wie "Where do you go" 1996 die Herzen vieler Musikfans. Die Melodien sind eingängig und geeignet zum Grooven! Gute-Laune-Musik eben. Und von diesen Ohrwürmern bekommt nun auch Evas Baby nicht genug. Die werdenden Eltern können gespannt sein, welche Überraschungen ihr kleiner Schatz noch für sie bereithält.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatous Ultraschallbild

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

Evris Eva und Chris, Dezember 2020

