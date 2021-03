Daniel Häusle (25) hat genug vom Fernsehbusiness! Dazu hat der sympathische Österreicher, der in der beliebten Kuppelshow Die Bachelorette den zweiten Platz belegte, auch allen Grund – vor den Augen zahlreicher Zuschauer brach Melissa Damilia (25) ihm nämlich das Herz. Möchte er wegen dieser Erfahrung in Zukunft dem Reality-TV den Rücken kehren? Wenn es nach ihm geht, wird Daniel tatsächlich nicht mehr so schnell auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sein, und jetzt verrät er auch wieso!

Im Exklusiv-Interview hat Promiflash nachgefragt, ob Daniel sich die Teilnahme an einer weiteren Show vorstellen könne. "Nein", antwortete der Student, der an der Wirtschaftsuniversität Wien eingeschrieben ist, bestimmt und fügte hinzu: "Reality-Formate und vor allem Dating im TV sind für mich erledigt!" Trotzdem blicke er positiv auf seinen Fernsehauftritt zurück und gab zu: "Das war eine sehr coole Erfahrung, aber ich sehe mich nicht weiter in diesem Bereich."

Daniel hat auch ohne Jobangebote aus dem TV alle Hände voll zu tun, denn er möchte sich ganz auf sein Masterstudium konzentrieren. Bleibt da noch Zeit für eine Beziehung? Auf die Frage, ob er sich denn jetzt Online-Dating vorstellen könne, gab der Ex-Bachelorette-Teilnehmer preis: "Ich hatte mal ein Online-Date mit 18, aber das war echt komisch." Der ehemalige Rosenanwärter ziehe es vor, im realen Leben auf Partnersuche zu gehen.

Instagram / daniel_haeusle Daniel Häusle, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

