Ups, hat Melissa (25) jetzt aus Versehen den Sieger von Die Bachelorette preisgegeben? Gerade ist die siebte Staffel der Kuppelshow in vollem Gange und nähert sich allmählich dem Finale. Nur noch drei Singlemänner haben die Chance, das Herz der Rosenlady zu erobern: Leander Sacher (23), Daniel Häusle (25) und Ioannis Amanatidis (30). Wen die hübsche Brünette am Ende erwählt, ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Doch Melissa scheint im Netz nun einen Tipp gegeben zu haben, wem sie die letzte Rose schenken wird.

Einem aufmerksamen Fan ist am Dienstagabend eine Instagram-Story der 25-Jährigen ins Auge gesprungen. Sie teilte ein Bild vom Wiener Prater, das sie durch eine verregnete Fensterscheibe schoss. Das Besondere an dem Foto: Melissa wohnt nicht in der österreichischen Hauptstadt, sondern in Stuttgart! Dafür wohnt einer der drei Bachelorette-Jungs in der Metropole. Kein anderer als Fitnesscoach Daniel wohnt in Wien. Ist es bloß Zufall, dass die Reality-TV-Teilnehmerin sich in der Stadt aufhielt – oder besuchte sie etwa ihren Schatz?

Ob Daniel tatsächlich Melissas Auserwählter ist, erfahren alle Fans des RTL-Formats wohl erst, wenn nächste Woche das Finale der Kuppelshow über die Fernsehbildschirme flimmert. Aber was denkt ihr: Glaubt ihr, dass Daniel der diesjährige Bachelorette-Gewinner sein könnte? Stimmt in der Umfrage ab!

