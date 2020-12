Danijela Dolić hätte sich im Die Bachelorette-Finale anders entschieden! Am Mittwochabend hofften Daniel Häusle (25) und Leander Sacher (23) im großen Finale der RTL-Kuppelshow auf die letzte Rose von Singlelady Melissa (25). Die Ex-Love Island-Kandidatin verabschiedete sich unter Tränen von dem Österreicher Daniel und überreichte das Symbol der Liebe stattdessen seinem Rivalen. Das fanden nicht nur zahlreiche Fans sehr schade – selbst Leanders ehemalige Affäre Danijela hätte als Bachelorette die Rose lieber an Daniel vergeben!

Die einstige Temptation Island-Verführerin verriet im Promiflash-Interview: "Ich habe absolut gar nicht damit gerechnet, dass Melissa dem Leander die Rose gibt!" Sie selbst habe nämlich eigentlich mit dessen Konkurrenten mitgefiebert. In ihren Augen habe Daniel sehr aufrichtig gewirkt. Die Brünette ist sich sicher, "dass er ehrliche Absichten mit Melissa hatte und da nichts gespielt war." Bei Leander zweifelt sie diese jedoch an. Laut Danjiela seien er und Melissa völlig unterschiedliche Typen. Während Letztere ruhig und eine "ganz Liebe" sei, sei Leander nach ihren eigenen Erfahrungen "der Draufgänger, der nichts anbrennen lässt".

Darüber hinaus habe Danijela sich gewundert, dass es weder für den Kuppelshow-Teilnehmer noch für Melissa ein Problem ist, dass Leander eigentlich sehr gut mit Richard Heinze (23), dem Ex der 25-Jährigen, befreundet ist: "Ich dachte am Anfang, als ich wusste, dass Leander dabei ist, dass entweder er oder sie sagen werden: ‘Hey, mit dem Freund vom Ex, einfach ein No-Go.’" Trotz ihrer Zweifel, dass die Beziehung der Turteltauben lange halten wird, wünscht sie ihnen viel Glück für die Zukunft.

Anzeige

Instagram / danido_official Danijela Dolić, 2018

Anzeige

Instagram / daniel_haeusle Daniel Häusle, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

Anzeige

Instagram / danido_official Danijela Dolić, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de