Das verbucht sie wohl als Jugendsünde! Dass Hailey Biebers (24) Ehemann Justin (27) sich gerne unter die Nadel legt, ist kein Geheimnis. Der 27-Jährige ist geradezu übersät von unzähligen Tattoos, die den durchtrainierten Körper des "Baby"-Interpreten schmücken. Auch die Frau an seiner Seite hat so einige Kunstwerke auf ihrer Haut. Doof nur, dass so manches unliebsame Motiv für die Ewigkeit ist. Jetzt verrät Hailey, welches Tattoo sie heute bitter bereut!

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass das Model an verschiedenen diskreten Stellen ihres Körpers einige ganz zarte und kleine Tattoos hat. Das unliebsamste von ihnen, eine Pistole, trägt die 24-Jährige auf ihrem Mittelfinger. "Mit 18 dachte ich noch: 'Das sieht cool aus!'", erklärt die Beauty im Interview mit Elle, aber heute würde sich Hailey das Motiv nicht mehr stechen lassen. "Ich denke, Waffen sind gewalttätig", stellt sie nun, leider zu spät, fest.

Auch Justin hat ein Erinnerungsstück, das er sicher lieber ungeschehen machen würde. Neben Motiven mit religiöser Bedeutung verewigte der Kanadier nämlich auch für ihn besonders wichtige Menschen auf seiner Haut. Durch ein Bild auf seinem Handgelenk wird der Megastar jeden Tag an das Gesicht seiner Ex-Freundin Selena Gomez erinnert – wie Hailey das wohl findet?

