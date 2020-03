Die Tattoo-Sammlung von Hailey Bieber (23) wächst stetig. Bei den Tätowierern JonBoy und Dr. Woo scheint sie Dauergast zu sein, denn das Model hat Gefallen an dem Körperschmuck gefunden. Das erste Mal legte sie sich erst vor fünf Jahren "unter die Nadel". Vor allem religiöse Tattoos und Fingerverzierungen gefallen der 23-Jährigen an ihrem Körper. 19 gestochene Bilder verzieren mittlerweile Haileys Körper.

Ihre erste Körperbemalung befindet sich auf ihrem Handgelenk und zeigt das Hochzeitsdatum ihrer Eltern in römischen Ziffern. Bald folgten Partnertattoos, darunter auch ihr Mädchenname "Baldwin", den sie sich zusammen mit Cousine Ireland auf den Finger hat stechen lassen oder ein gebrochenes Herz, das auch Model-Freundin Kendall Jenner (24) trägt. Doch ein Thema scheint Hailey hinsichtlich ihres Körperschmucks besonders am Herzen zu liegen: ihr Glaube. So hat sie ein kleines Kreuz an ihrem Hals, das Wort "seek" (zu Deutsch "suche") in ihrem Nacken, das sich auf einen Bibel-Vers bezieht oder das Wort "pray" auf ihren Händen. Manche Schriftzüge werfen allerdings auch Fragen auf. So die Worte "heart of Alene" auf Haileys Rippen oder "minas gerais" auf ihrem Fußknöchel, dessen Bedeutungen nicht bekannt sind.

Neben den kleinen, auf ihrem Körper verteilten Tattoos hat Hailey noch eine weitere Vorliebe: Verzierungen auf den Händen. Neben der Tinte, die sich an den Innenseiten ihrer Finger befindet, trägt das Model seit letztem Jahr auch Bilder auf dem Handrücken. Kurz vor ihrer Hochzeit mit Ehemann Justin Bieber (26) ließ sie sich dort kleine Symbole stechen. Doch nicht alle Tattoos trägt sie mit so viel Freude. Eines ihrer Fingertattoos, das eine Pistole zeigt, bereut Hailey mittlerweile, wie sie gestand.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Freundin im März 2016

Instagram / _dr_woo_ Hailey Biebers tätowierter Hals, September 2019

Instagram / _dr_woo_ Hailey Biebers Hand mit mehrerern kleinen Tätowierungen, August 2019

Instagram / jonboytattoo Hailey Biebers Hände mit dem tätowierten Wort "pray", Juni 2016

Instagram / irelandbasingerbaldwin Hailey Bieber und Ireland Baldwins Hände mit gemeinsamen "baldwin"-Tattoo, Juli 2015

Instagram / jonboytattoo Hailey Biebers Herz-Tattoo auf ihrem Schlüsselbein, April 2018

Instagram / jonboytattoo Hailey Bieber zeigt ihr Hals-Tattoo in Form eines Diamanten, Februar 2019



