Wie steht es Jennifer Lopez und Alex Rodriguez' gemeinsame Zukunft? Vor einigen Tagen hatten sich die Schlagzeilen auf der ganzen Welt regelrecht überschlagen: Gerüchten zufolge sollen sich der 51-jährige Popstar und der ehemalige Basketballspieler nämlich getrennt und somit auch ihre Verlobung aufgelöst haben. In der Zwischenzeit ist der 45-Jährige allerdings in die Dominikanische Republik gereist, um allem Anschein nach um seine Liebe zu kämpfen. Tatsächlich wurden die beiden dort sogar knutschend von Paparazzi abgelichtet. Doch wie steht es jetzt eigentlich um die Planung von J.Los und A-Rods Hochzeit?

"Sie gehen die Sache langsam an", behauptete jetzt ein Insider gegenüber People und meinte: "Die beiden müssen noch eine Menge besprechen, bevor in ihrer Beziehung wieder alles in Ordnung ist." Laut dem Promi-Experten habe die "Let's Get Loud"-Interpretin aktuell vor allem mit Vertrauensproblemen zu kämpfen – und das wirkt sich offenbar auch auf die Hochzeitsplanung aus: "Sie sind weit davon entfernt, eine Hochzeit zu planen, aber sie sind immer noch verlobt."

Dabei ist es beileibe nicht das erste Mal, dass Jennifer und Alex ihre Hochzeitspläne über Bord werfen. Laut einem Bericht von Page Six sollen die beiden in der Vergangenheit nämlich schon zwei angesetzte Hochzeitsfeiern abgeblasen haben. "Die Hochzeit war für Anfang Juni in Italien geplant", berichtete ein Insider. Zudem sei auch ein Event in den Hamptons abgesagt worden.

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2020

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2020 in Beverly Hills

