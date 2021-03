Ist die Schlucht zwischen Prinz William (38) und seinem Bruder Prinz Harry (36) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (39) noch tiefer geworden? Das Verhältnis zwischen den Mitgliedern des britischen Königshauses ist heiß diskutiert. Nicht zuletzt nach dem Enthüllungsinterview, das Harry und Meghan vor einigen Tagen gaben. Bei ihren Schilderungen warf das Paar kein gutes Licht auf den Hof. Wird sich William deswegen in Zukunft hüten, offen mit seinem Bruder zu reden?

Laut Vanity Fair soll sich der Mann von Herzogin Kate (39) Sorgen machen, dass private Gespräche zwischen ihm und Harry an die Öffentlichkeit dringen könnten. Er wolle nicht, dass intime Details über die US-amerikanischen Fernsehbildschirme flimmern würden – ganz so wie Harry und Meghans Interview. "Auf beiden Seiten ist das Vertrauen zurückgegangen und macht es schwer, nach vorne zu blicken", offenbart ein Insider.

Entgegen vieler Gerüchte zeichnete Harry in der CBS-Aufzeichnung ein ganz anderes Bild über die Beziehung zu seinem Bruder: "Wie ich bereits sagte, ich liebe alles an William. [...] Ich liebe William bis ins kleinste Detail! [...] Er ist mein Bruder. Wir haben zusammen die Hölle durchgemacht. Wir haben diese gemeinsame Erfahrung, aber derzeit sind wir auf verschiedenen Wegen." Trotzdem merkte er auch an: "Die Zeit heilt hoffentlich alle Wunden."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney, 2018

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im August 2017

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2018

