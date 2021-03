Ob im realen Leben oder vor der Kamera – in Jennifer Lopez' (51) Liebesleben geht es derzeit recht chaotisch zu. Nach knapp vier Jahren soll es zwischen ihr und ihrem Verlobten Alex Rodriguez (45) mächtig kriseln. Die beiden widersprachen Gerüchten um eine Trennung, sollen momentan aber an ihrer Beziehung arbeiten. Entsprechend unwahrscheinlich ist es, dass das Promi-Paar in absehbarer Zeit die bereits zweimal abgesagte Hochzeitsfeier nachholt. In ein Brautkleid schlüpfen durfte Jennifer allerdings trotzdem.

In dem Film "Shotgun Wedding" soll die von Jennifer verkörperte Figur eigentlich vor den Traualtar treten, als sie und ihr von Josh Duhamel (48) gespielter Partner kalte Füße bekommen. Die Situation gerät völlig außer Kontrolle, als eine Gruppe Krimineller das Paar und dessen Gäste als Geiseln nimmt. Auf Instagram teilte Jennifer zwei Aufnahmen vom Set in der Dominikanischen Republik, die sie in dem staubigen Brautkleid zeigen. "Das Ziel vor Augen", schrieb sie dazu.

"Wie kann es sein, dass du rückwärts alterst? Ein neugieriger Geist muss/will das wissen", kommentierte Schauspielerin Kristin Chenoweth (52) den Beitrag. Auch andere Follower der Sängerin waren ganz begeistert von dem Look. "Wow, dieses Kleid ist großartig", schrieb ein User. "Du anmutige Schönheit", ergänzt jemand anderes.

Alex Rodriguez macht Jennifer Lopez einen Antrag auf den Bahamas im März 2019

Jennifer Lopez im Januar 2021

Jennifer Lopez, 2021

