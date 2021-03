Ab 30. März geht die neue Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" los! In der beliebten Spiel-Show verteidigen Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) regelmäßig ihren guten Ruf gegenüber ihrem Haussender ProSieben. Fans des Formats sind mit Sicherheit schon gespannt, welche prominenten Kandidaten der Sender in den neuen Folgen in den Ring schickt. Und das Warten hat ein Ende: Die Gegner stehen schon fest!

Die beiden Showmaster werden sich in gewohnter Manier in verschiedenen Wettkämpfen gegen ihren Haussender durchsetzen müssen. Schließlich wollen sie sich den lukrativen Preis nicht entgehen lassen: 15 Minuten Live-Sendezeit auf ProSieben zur freuen Verfügung! In der ersten Folge werden Schauspielerin Karoline Herfurth (36), Sängerin Nadja Benaissa (38), Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff (55) und Sänger Jan Delay (44) gegen die beiden antreten. Das wird sicher nicht leicht für das unterhaltsame Gespann!

Auch die Stars der weiteren Folgen stehen schon fest. Es ist fast jede Branche vertreten: Unter anderem werden Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (39), Moderator Matthias Opdenhövel (50), Ex-Fußballspieler Mario Basler (52) und Tänzerin Nikeata Thompson (40) die beiden Entertainer aus der Reserve locken. Bei dieser vielseitigen Mischung aus Sport, Moderation, Schauspiel und Comedy werden Joko und Klaas bestimmt ordentlich zu kämpfen haben. Denn gewinnen sie nicht, winkt eine fette Strafe von ProSieben!

Getty Images Karoline Herfurth bei den Lola-Awards im April 2018

Instagram / nadjabenaissa Nadja Benaissa im Juli 2019

ActionPress Jenke von Wilmsdorff, Autor

