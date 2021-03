Werden Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (33) etwa schon früher Eltern als gedacht? Die ehemalige Bachelorette und der Bachelor in Paradise-Star erwarten zurzeit ihr erstes Kind. Gerade erst haben sie mit einem niedlichen Netz-Clip verkündet, dass es ein Mädchen wird. Wie Jessi erzählte, ist sie bereits in der 33. Schwangerschaftswoche. Ihr Töchterchen sollte also laut errechnetem Termin im Mai zur Welt kommen. Aber bleiben die beiden wirklich noch so lange zu zweit? Jessica und Johannes scheinen sich jedenfalls schon auf eine frühere Geburt vorzubereiten.

Auf YouTube teilten die werdenden Eltern jetzt ein Video, in dem sie zeigen, wie der Clip, in dem sie das Geschlecht des Babys verraten haben, entstanden ist. Johannes gab dabei preis, dass sie bei den Dreharbeiten auf dem Meer auf eine bestimmte Sache achten mussten: "Jessi ist ja hochschwanger. Das heißt, das alles hier muss in der Nähe vom nächsten Hafen stattfinden. [...] Falls Jessi plötzlich Wehen bekommen würde, dass wir da innerhalb von ein paar Minuten sind." Das Paar war sogar so besorgt, dass das Baby schon beim Videodreh kommen könnte, dass sie sich vorab beim nächstgelegenen Krankenhaus anmeldeten.

Aber wieso erwarten die beiden, dass es jeden Moment losgehen könnte, wenn der errechnete Geburtstermin erst in zwei Monaten ist? Kommt der Paszka-Haller-Familienzuwachs etwa doch schon eher als bisher angenommen? Vielleicht sind Johannes und Jessi aber auch einfach nur sehr vorsichtig und wollen für den Fall der Fälle gerüstet sein.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza im Februar 2021

Anzeige

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de