Die Geissens lassen sich zu ihrem Jubiläum nicht lumpen! Nach zehn Jahren flimmerte das Luxusleben der Millionärsfamilie am Montag zum 300. Mal über den Bildschirm. Zur Feier des Tages ging es nach Dubai, wo einige nervenaufreibende Aktivitäten warteten. Ein Tauchgang mit echten Haien sorgte jedoch für etwas Gewitter im Urlaubsparadies: Denn während Carmen (55) sofort Feuer und Flamme war, hielt Gatte Robert (57) sich eher zurück – das fanden ihre beiden Töchter gar nicht gut!

Denn während die Damen in die Neoprenanzüge schlüpften, trieb Robert sich am Rand des Beckens rum. Als Tochter Shania (16) ihren Vater zur mentalen Unterstützung am Steg haben wollte, von dem aus sie zu den Raubtieren ins Wasser stieg, lagen die Nerven blank. "Ich schmeiß dich hier rein, ohne Taucheranzug!", rief sie ihm wütend hinterher, als der 56-Jährige sich weigerte. Stattdessen schlich er um das Becken herum und entdeckte dabei zwei Mitarbeiter mit Fisch-Eimern. "Ist das für die Haie?", fragte er begierig, damit die Action für seine Liebsten auch ja nicht ausbleibe.

Im Wasser war die schlechte Stimmung allerdings genauso schnell verflogen wie die anfängliche Angst. "Dieses Gefühl der Schwerelosigkeit und dass man am Anfang gar nichts gesehen hat, das war unbeschreiblich. Wow, wow, wow!", rief Carmen begeistert. Und auch Tochter Davina (17) war am Ende begeistert: "Wenn diese Tiere neben dir sind, ist das echt beeindruckend."

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", RTL II Shania und Davina Geiss bei "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie"

RTL2 Robert und Carmen Geiss in Miami

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss, TV-Familie

