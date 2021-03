Rebel Wilson (41) muss vorerst wohl auf die Bremse treten! Die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle der Fat Amy in der Filmreihe Pitch Perfect bekannt ist, hat im vergangenen Jahr eine erstaunliche Body-Transformation durchgemacht. Durch eine Ernährungsumstellung und Work-outs hat sie über 30 Kilo verloren. Doch nun sieht es so aus, als müsse Rebel erst mal eine Sportpause einlegen: Sie ist nämlich mit dem Fahrrad gestürzt.

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine jetzt ein Foto, auf dem sie ihr linkes Bein mit mehreren Eisbeuteln kühlt. Dazu schrieb sie: "Diese Leute, die ihre Hunde nicht an der Leine haben und sie dann auf die Straße rennen lassen..." In der nächsten Sequenz zeigte sie sich dann beim Fahrradfahren und schwärmte, dass es 20 Minuten vor dem besagten Crash mit der frei laufenden Fellnase noch sehr viel Spaß gemacht hatte, durch die Gegend zu radeln.

Was genau der 41-Jährigen fehlt, verriet sie nicht. Dementsprechend lässt sich auch nur schwer abschätzen, wie lange sie außer Gefecht gesetzt sein wird. Aber da Rebel ihr Wunschgewicht von 75 Kilo ohnehin schon vor Wochen erreicht hat, hat sie sich eine kleine Verschnaufpause wohl ohnehin mehr als verdient.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im März 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im März 2021

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

