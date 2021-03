Bahnt sich hier etwa ein heftiger Schlagabtausch an? Sowohl Sandra Janina als auch Anna Iffländer nahmen an dem Dating-Format Love Island teil. Erstere ließ allerdings in der Vergangenheit anklingen, dass sie diese Erfahrung wohl teilweise als stressig empfand. Das scheint ihrer Ex-Mitstreiterin Anna ganz und gar nicht in den Kram zu passen – Grund genug für die Influencerin, im Netz gegen die ehemalige "Love Island"-Kandidatin zu schießen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine mächtig gegen ihre Format-Kollegin aus: "Da fällt mir nicht nur die Kinnlade runter, da kreiseln sich meine Äuglein." Anscheinend konnte sie den Aussagen von Sandra nicht unbedingt etwas abgewinnen: "Du redest eine Show schlecht, die hat die hochgepusht wie sonst was. Du hast jetzt hier einen Freund, den hättest du anders gar nicht kennengelernt, also sei doch einfach mal dankbar." Warum Anna das allerdings so aufrege, wisse sie selbst nicht.

Sandra ließ diesen öffentlichen Seitenhieb nicht auf sich sitzen und holte zum Gegenschlag aus. "Da kreiseln mir die Augen und weißt du was, Mädchen: Ich gehe wenigstens nicht jeden Abend live für ein paar Follower", parodierte die 21-Jährige Anna auf Instagram. Ob der Beef allerdings bald in die nächste Runde geht, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Ex-"Love Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de