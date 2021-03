Am Love Island-Himmel von Fynn Lukas Kunz und Greta Engelfried zogen am Montag dunkle Wolken auf. Grund für den Zoff der Turteltauben war ein Nutella-Toast, das der Verkaufsmitarbeiter seiner "Perle" gemacht hat. Die beanstandete daraufhin aber, dass er beim Verteilen der Schokocreme kläglich versagt hat – und schon hing der Haussegen schief. "Love Island"-Fan Pietro Lombardi (28) fand die Szene offenbar so amüsant, dass er nun seine eigene Debatte zu dem beliebten Aufstrich startete.

Auf seinem Instagram-Account teilte der DSDS-Star jetzt ein Video, die einen wissenschaftlich fundierten Versuch in Sachen Nutella-Toast dokumentiert – seine Fragestellung: Mit oder ohne Butter? "Ich bin leicht aggressiv, weil ich Angst vor falschen Antworten habe", witzelte er und machte kurzerhand den Geschmackstest. "Ich habe beide synchron probiert. Meine Meinung: Ein Nutella-Brot braucht keine Butter", lautete sein Fazit.

Greta und Fynn sind aber nicht das einzige Couple, bei dem es zu einem kulinarischen Streit kam. Auch Dennis Prs und seine Nicole gerieten schon aneinander – wegen Rührei. Die 29-Jährige ärgerte sich nämlich darüber, dass der Beamte ihr etwas von dem eindeutig nicht veganen Snack angeboten hat, obwohl er eigentlich wusste, dass sie keine tierischen Produkte isst.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Fynn und Greta bei "Love Island"

RTL2 Pietro Lombardi in der "Love Island"-Villa

RTL2 Die "Love Island"-Stars Nicole und Dennis

