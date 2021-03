Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie im Buche steht! Vergangenes Jahr wagte sich Jacqueline Torres Martinez in Die Höhle der Löwen und pitchte dort MeDusch: Das sind Duschschäume mit speziellem Mehrwert. Damals zeigten sich alle anwesenden Löwen begeistert von der Pharma-Referentin und ihren Produkten – und kämpften um eine Kooperation mit ihr. Am Ende bekamen Ralf Dümmel (54) und Carsten Maschmeyer (61) den Zuschlag. Im Promiflash-Interview berichtet MeDusch-Gründerin Jacqueline jetzt, wie gut es seit "Die Höhle der Löwen" für sie läuft.

"MeDusch Erkältungszeit haben wir breit im Einzelhandel und in den Drogerien platziert. Meine Duschschäume gab es sogar schon in einigen Möbelhäusern!", schildert die Gründerin stolz. Das hat Jacqueline auch ihren Löwen zu verdanken: "Die gemeinsame Zusammenarbeit läuft sehr gut. Ralf und Carsten unterstützen mich, wo es nur geht. Wir stärken uns gegenseitig, tauschen uns aus und gehen aufeinander ein", schwärmt die Powerfrau. "Ich bin wirklich froh und dankbar, solch erfahrene Löwen an meiner Seite zu wissen, Ralf Dümmel ist ein echter Profi im Handel."

Weiter verrät Jacqueline: "Zudem ist es mir durch die Unterstützung meiner beiden Investoren gelungen, zwei neue Sorten MeDusch zu kreieren." Was können die neuen Produkte? "In MeDusch Peelingzeit, dem ersten Duschschaum als Peeling, verwende ich Kakao und Aprikosenkerne. Meine zweite neue Duschschaumkreation heißt MeDusch Beautyzeit und ist ein pflegender Duschschaum mit Hyaluronsäure, Mandel- und Avocado-Öl", plaudert die stolze Unternehmerin aus.

Instagram / medusch_official Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel mit MeDusch

Instagram / medusch_official Jacqueline Torres Martinez und Ralf Dümmel

Instagram / medusch_official Jacqueline Torres Martinez von MeDusch

