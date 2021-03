Diesen Deal wollte sich einfach keiner entgehen lassen! Die Insektenpasta von Lara Schuhwerk, der Gründerin von Beneto Foods, wollte sich bei Die Höhle der Löwen weder Ralf Dümmel (54) noch Nico Rosberg (35) wegschnappen lassen. Zwischen den Investoren entfachte ein echter Kampf um die proteinreichen Nudeln. Der Ex-Rennfahrer wollte seinen Konkurrenten mit allen Mitteln ausstechen und zählte deshalb auf, warum die Entwicklerin auf keinen Fall einen Deal mit Ralf eingehen sollte. Und genau diese Negativ-Aufzählung hat auch hinter den Kulissen für ordentlich Zoff gesorgt.

Im Gespräch mit Bild gab Unternehmer Ralf jetzt zu, dass ihn die Vorwürfe seines Kollegen ziemlich getroffen hatten: "Es gehört bei einem Fight der Löwen auch dazu, dass die Löwen die Krallen ausfahren, denn wir wollen ja alle den Deal haben. Was ich mir allerdings nicht ankreiden lasse, ist die Aussage, dass ich wegen zu vieler Deals nicht für meine Gründerinnen und Gründer ansprechbar bin." Seine Geschäftspartner hätten demnach alle seine Handynummer und würden diese auch für persönliche Gespräche nutzen. Angeblich vergehe kein Tag, an dem der 54-Jährige keinen Kontakt zu einem seiner Gründer hätte. Mittlerweile scheint der Streit mit dem Sportler aber geklärt zu sein: Nicos Management zufolge habe er sich bei Ralf entschuldigt und es sei zu einer Aussprache gekommen.

Aber wer ist eigentlich Sieger des "Die Höhle der Löwen"-Battles? In der Show hatten beide Inverstoren der 28-Jährigen 80.000 Euro für 7,5 Prozent der Firmenanteile geboten. Lara entschied sich am Ende für die Unterstützung von Nico. Die Insektennudeln sind derzeit allerdings nur online zu erwerben – der angekündigte landesweite Vertrieb in den Supermarkt-Filialen steht demnach noch aus.

