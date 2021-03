Dieses Love Island-Liebesdreieck sorgt für hitzige Diskussionen! Seit Tags eins hatte Bianca Balintffy ein Auge auf Adriano Monaco geworfen. Der bekundete zunächst auch Interesse. Letztendlich gab er der Beauty aber den Laufpass, weil er keine Gefühle entwickelt hat. Darum bandelt die nun mit Paco Hrb an. Pietro Lombardi verfolgt die Sendung fleißig. Und nimmt der Sozialversicherungsfachangestellten dabei nicht ganz ab, dass sie mit Adriano durch ist.

In einem Instagram-Livestream mit Show-Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) und TV-Sternchen Yeliz Koc (27) erklärte der DSDS-Gewinner von 2011: "Ich bin sehr sauer, sentimental, ich bin ich am Ende. Bianca, Adriano, Paco – irgendwas stimmt da nicht." Er habe das Gefühl, dass die 23-Jährige noch immer auf Adriano steht und ihm durch den Flirt mit Paco bloß eins auswischen will. Dementsprechend fand er es nicht so gut, dass sie direkt das Bett mit ihrem neuen Flirt geteilt hat.

Und was sagten die Ladys zu der Konstellation? Jana Ina ist der Meinung, dass Adriano insgeheim auch noch nicht "loslassen" kann. Zumindest stinkt es ihm gewaltig, dass die Rheinbergerin ihre Gefühle für ihn so schnell abgelegt hat. Yeliz wiederum ist davon überzeugt, dass der Student nur mit ihr spielt...

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

