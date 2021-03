Jetzt spricht er endlich Tacheles! Schon seit ein paar Tagen deutete sich das Drama bei Love Island an. Während Bianca Balintffy von Anfang an Feuer und Flamme für ihren Kuppelshow-Partner Adriano Monaco ist, hält sich seine Begeisterung eher in Grenzen. Zwar entschied sich der Italiener auch in der vergangenen Paarungszeremonie für die hübsche Brünette, doch schon da betonte er, keine Schmetterlinge im Bauch zu haben. Das hat sich übers Wochenende auch nicht geändert – und aus diesem Grund zog er jetzt die Reißleine.

In der heutigen Folge von "Love Island" suchte der TV-Casanova das Gespräch mit Bibi. "Es in der Schwebe zu halten ist einfach nicht cool", fiel er mit der Tür ins Haus und sprach damit endlich aus, was sich schon zahlreiche Zuschauer in der vergangenen Woche gedacht haben. "Ich weiß nicht, ob wir füreinander bestimmt sind. Es tut mir jetzt so unfassbar weh, dich weinen zu sehen, weil ich sehe, wie nahe es dir geht", fuhr er fort. Tatsächlich scheint Bianca mit diesem Geständnis nicht gerechnet zu haben – denn prompt kullerten zahlreiche Tränchen.

"Ist es denn jetzt offiziell vorbei, oder wie...?", hakte die 23-Jährige geknickt nach, während sie Adriano tröstend in den Arm nahm. "Ich glaube, tatsächlich ja. Ich bin der Meinung, dass es sowohl für dich als auch für mich das Beste ist", erwiderte er ehrlich. Für Bianca ein Schlag ins Gesicht. Für sie habe es immer nur Adriano gegeben – aus diesem Grund fragt sie sich, inwieweit die Show für sie noch Sinn macht.

