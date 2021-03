Michèle de Roos zieht Bilanz über ihr Bachelor-Aus... Rosenverteiler Niko Griesert (30) servierte die Kölnerin im Finale zum zweiten Mal ab. Denn schon im Halbfinale entschied er sich vorerst gegen sie – holte die Immobilienfachwirtin jedoch wieder zurück, um sie weiter kennenzulernen. Letztendlich bekam sie trotzdem nicht die allerletzte Rose, sondern ihre Konkurrentin Mimi. Die Zweitplatzierte, Michèle, hat offenbar auch eine Erklärung für Nikos Wahl – wie sie nun in einem Interview verriet.

"Ich habe mich zum Schluss sehr geöffnet, im Gegensatz zu vorher", erzählte die schüchterne Kandidatin im Podcast zur Sendung "Der Bachelor". "Aber ich könnte mir [...] vorstellen, dass es dann letztendlich zu spät war für ihn, weil er einfach von Mimi von Anfang an die Sicherheit bekommen hat, dass sie ihn möchte", vermutete Michèle, warum es am Ende doch nicht ganz gereicht hat. Zuvor habe sie womöglich zu wenig Interesse an dem Rosenkavalier gezeigt.

Trotzdem habe sie eigentlich damit gerechnet, die Staffel und Nikos Herz zu gewinnen. "Warum soll er sonst so viel auf sich nehmen, mich noch mal zurückzuholen?", wunderte sich Michèle. Tatsächlich war es eine spektakuläre Rückholaktion, die es so in der Geschichte des deutschen Bachelor noch nicht gegeben hat.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Michèle de Roos, "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

TVNow Niko Griesert und Michelle Gwozdz bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW Michèle de Roos bei einem Bachelor-Einzeldate mit Niko Griesert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de