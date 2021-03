Ein richtiger Social-Media-Star mischt bald die Erich-Felbert-Gesamtschule auf! Ab kommendem Montag startet Krass Schule – Die jungen Lehrer mit einer neuen Klasse und einer neuen Referendarin in den TV-Schulalltag. Neben dem DSDS-Sternchen Chiara D'Amico gesellt sich auch ein bereits ziemlich bekanntes Gesicht zu dem neuen Cast: Influencer Lukas White (18) soll "Krass Schule" ordentlich aufmischen! Im Promiflash-Gespräch plaudert er ein wenig über sein neues Projekt...

Der 18-Jährige verkörpert den Mädchenschwarm Vince, der es in der Schule wegen des Leistungsdrucks durch seine Eltern nicht immer ganz leicht hat. Lukas selbst identifiziert sich ziemlich gut mit seiner Rolle, wie er Promiflash verrät: "So war es bei mir damals auch – nur, dass die treibende Kraft in der Serie der Vater ist und ich mir den Druck im echten Leben aber eher selbst gemacht habe!"

Seit ein paar Wochen dreht der Netz-Star mit über 300.000 Abonnenten auf Instagram am "Krass Schule"-Set. Wie ist denn da so die Stimmung, Lukas? "Super-entspannt! Der alte Cast und auch der neue Cast sind sehr offen. Wir haben uns alle auf Anhieb extrem gut verstanden", erzählt er im Promiflash-Interview.

Ausstrahlung der neuen Folgen mit neuer Klasse und neuer Lehrerin ab Montag, 29. März 2021, wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar.

