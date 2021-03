Jay Khan (38) lässt Haare! Vor wenigen Tagen präsentierte der Musiker zusammen mit Kumpel Marc Terenzi (42) ihre neue Boyband Team 5ünf. Doch mindestens genauso viele Netz-Kommentare wie die Bandgründung bekam Jays Frisur – diese waren aber eher fieser Natur. Etliche User konnten die XXL-Welle, die der Sänger im Gesicht hängen hatte, nicht wirklich nachvollziehen. Jetzt scheint der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat aber genug von der Netz-Häme zu haben – er ließ sich die Haare stutzen.

Wie ein neuer Post auf dem Instagram-Account der fünf Jungs zeigt, war Jay gerade erst beim Friseur. "Das große Umstyling! In den letzten Wochen waren Jays Haare ja ein heißes Gesprächsthema", heißt es in dem zugehörigen Bildbeitrag. Von dem vorher sehr langen Pony ließ er sich ein großes Stück abschneiden, den Rest bekam er nach hinten gegelt. Seinem Grinsen nach zu urteilen, war das Umstyling für ihn ein voller Erfolg.

In den Kommentaren unter dem Beitrag teilen die Fans ihre Meinungen zu Jays neuem Look. "Sieht zwar (meiner Meinung nach) besser aus, aber ich habe mich doch in den letzten Wochen gewundert, wie viel Wirbel um eine Frisur gemacht werden kann", merkte eine Userin an. Insgesamt scheinen alle Kommentatoren das Nachher-Ergebnis deutlich besser zu finden.

Instagram / team5uenfofficial Sänger Jay Khan

Instagram / team5uenfofficial Jay Khan, 2021 in Berlin

Instagram / team5uenfofficial Musiker Jay Khan

