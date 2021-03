Scott Disick (37) und Amelia Gray Hamlin (19) wollen ihre Beziehung auf das nächste Level heben. Nach einer drei Jahre andauernden On-Off-Liebelei mit Sofia Richie (22) fand der Ex von Kourtney Kardashian (41) in dem Model eine neue Frau an seiner Seite. Der Altersunterschied von beachtlichen 18 Jahren stört den Reality-TV-Star und die brünette Beauty nicht – im Gegenteil. Ihre Partnerschaft soll sogar immer ernster werden: Scott und Amelia wollen jetzt zusammenziehen.

Gegenüber Entertainment Tonight verriet ein Insider nun, dass Scott darüber nachdenken würde, von Los Angeles nach Miami zu ziehen – er würde einfach einen Tapetenwechsel brauchen. "Amelia plant, dort mit ihm zusammenzuziehen. Zwischen den beiden wird es ernster und Scott und Amelia haben eine gute Zeit zusammen." Nach seiner Trennung von Sofia sei Scott sehr einsam gewesen und habe deshalb mit seiner neuen Freundin sehr schnell Fahrt aufgenommen.

Anfangs stand die Liebe zwischen Scott und Amelia jedoch unter keinem guten Stern. Denn das engste Umfeld der 19-Jährigen war von dem vierfachen Vater zunächst nicht überzeugt. "Ihre Eltern waren sehr skeptisch!", erklärte eine Quelle im Interview mit Us Weekly. Nachdem sie aber gemerkt hätten, wie glücklich ihre Tochter sei, fühlten sie sich mit der Beziehung auch etwas wohler.

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie im Februar 2019

MEGA Scott Disick und Amelia Gray Hamlin

MEGA Amelia Gray Hamlin und Scott Disick

