Brenda Patea (27) spricht jetzt Klartext! Mitte März wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal Mutter: Sie brachte ihre Tochter Mayla zur Welt. In den vergangenen Monaten ließ die Influencerin ihre Fans im Netz stets an ihrer Schwangerschaft teilhaben und gab regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Nun meldet sich Brenda aus dem Wochenbett und gibt ein ehrliches Update, wie es ihr als frischgebackener Mama inzwischen geht.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 27-Jährige jetzt zwei ungeschminkte Fotos von sich. "Jede Geburt verläuft anders und man kann im Vorfeld nie genau sagen, wie es einem anschließend gehen wird", erklärt sie unter dem Beitrag. Die Influencerin halte nichts davon, diese Zeit zu romantisieren. In ihren Augen könne das Wochenbett auch extrem anstrengend sein. "Stimmungsschwankungen, Erschöpfungszustände, tiefe Traurigkeit und Schlaflosigkeit können da über einen längeren Zeitraum anhalten", gesteht Brenda. Inzwischen gehe es der Neu-Mama glücklicherweise aber etwas besser.

Nicht nur die Fans der Berlinerin zeigen sich von dem ehrlichen Statement ganz begeistert. Unter dem Post finden sich auch ein paar Kommentare ihrer Kollegen. Die Influencerin Neele Bronst (24), die selbst erst seit Anfang des Jahres Mutter ist, könne die Gefühlslage der 27-Jährigen gut nachvollziehen: "Ich weiß, wie du dich fühlst, hatte ich auch. Aber trotzdem ist Mamisein das schönste Gefühl der Welt."

Instagram / brendapatea Brenda Patea im März 2021

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

