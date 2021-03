Ob trotz allem auch ein paar süße Erinnerungen bei Herzogin Kate (39) und Prinz William (38) hochkamen? Die dreifachen Eltern dürfen in diesem Jahr ein großes Jubiläum feiern: Am 29. April steht ein runder Hochzeitstag des royalen Paares an! Vor zehn Jahren hatten sich die beiden in einer fulminanten Zeremonie in der Westminster Abbey das Jawort gegeben. An diesen besonderen Ort kehrten Kate und William jetzt zurück – allerdings aus einem ganz anderen Anlass...

Aktuelle Bilder zeigen die beiden Royals am Dienstag in der Kirche im Herzen Londons. In einem cremefarbenen Mantel schritt die Brünette den langen Gang zum Altar entlang, während ihr Mann in einem schicken blauen Anzug neben ihr ging. Doch ganz so freudig wie ihre Hochzeit vor zehn Jahren war der Grund für ihren Besuch nicht: Wie Hello! berichtet, nahmen sich die Eheleute in der Abtei einen Moment, um den Menschen zu gedenken, die während der Pandemie verstorben sind. Zudem tauschten sich Kate und Will vor Ort mit medizinischem Personal über die aktuelle Lage aus.

Die Westminster Abbey gehört zu den großen Wahrzeichen der englischen Hauptstadt. Neben William und Kate haben dort auch schon zahlreiche andere Royals geheiratet – darunter Prinz Andrew (61) und Sarah Ferguson (61). Sogar Queen Elizabeth II. (94) schwor ihrem Prinz Philip (99) 1947 in der berühmten Abtei die ewige Treue.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit im April 2011

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in der Westminster Abbey, März 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip bei ihrer Hochzeit in London im November 1947

