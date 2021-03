Die Let's Dance-Stars plaudern Backstage-Geheimnisse aus! Die beliebte Tanzshow ist schon wieder in vollem Gange – und die teilnehmenden Promis geben Woche für Woche alles, um unter den strengen Augen von Joachim Llambi (56) und Co. bestehen zu können. Auch heute Abend warten sicherlich einige spektakuläre Auftritte auf die Zuschauer. Doch was die Fans zu Hause nie zu Gesicht bekommen: Was passiert eigentlich in den Werbepausen am "Let's Dance"-Set?

"In den Werbepausen essen wir Süßigkeiten! Auch schauen wir zwischendurch mal aufs Handy und checken unsere Insta- und Facebook-Accounts!", verrät "Let's Dance"-Kandidat Mickie Krause (50) im Promiflash-Interview. "Und irgendwann machen wir uns gegenseitig verrückt, weil ich meine Schritte vergessen habe und Malika dann nervös wird", schildert der Schlagersänger lachend.

Simon Zachenhubers Antwort fällt tatsächlich relativ ähnlich aus: "Die Werbepausen gehen im Studio gefühlt immer viel schneller um als vor dem Fernseher. Da bleibt oft nur kurz Zeit für ein Stück Schokolade, ein Interview oder eine Instagram-Story", berichtet der Profiboxer. Seid ihr überrascht? Stimmt unten ab!

Getty Images Mickie Krause und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Getty Images Simon Zachenhuber und Patricija Belousova bei "Let's Dance"

