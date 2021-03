Ikke Hüftgold (44) will als Matthias Distel durchstarten – und bekommt dafür prominente Unterstützung! Der Ballermann-Star hatte Anfang des Jahres überraschend verkündet, dass er ab sofort seltener unter seinem Künstlernamen performen will und stattdessen unter seinem bürgerlichen Namen neue Songs herausbringen möchte. Jetzt ist es endlich so weit: Heute erscheint Matthias Distels brandneue Single "Freak". Im dazugehörigen Musikvideo sind viele bekannte Köln 50667-Gesichter zu sehen!

Die Liste ist lang: Danny Liedtke (30), Sharon Battiste, Jay Sirtl, Christoph Oberheide und Pia Tillmann (33) supporten Matthias hier! Gegenüber Promiflash plauderte Bo-Darstellerin Sharon jetzt aus, welche Message hinter dem Song "Freak" steckt und warum er sie persönlich berührt: "Ich bin selbst manchmal ein Freak. Trotz Makel sollte man zu sich selbst stehen, Spaß haben im Leben und Glück in der Liebe", erklärte die Beauty. "Jeder ist toll, wie er ist."

Für das Musikvideo wurden die "Köln 50667"-Stars mal in ganz andere Typen verwandelt. "Ich war durch das tolle Outfit und das super Make-up direkt in meiner Rolle drin und hab’s mega gefühlt", verriet Sharon lachend, der eine Zahnlücke verpasst wurde. Da kann sich Kollege Jay Sirtl nur anschließen: "Ich dachte mir 'Wow, was ein gut aussehender junger Mann'", witzelte der Ben-Darsteller und schwärmte weiter: "Der Dreh war genial für mich, weil ich meine eigene Rolle entwickeln durfte und ich liebe es, in Rollen zu schlüpfen, die keiner von mir erwartet."

© EL CARTEL Music / Andrea Maxsisch Jay Sirtl für das Musikvideo von "Freak"

© EL CARTEL Music / Andrea Maxsisch Sharon Battiste für das Musikvideo zu "Freak"

