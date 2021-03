Bibi Claßen (28) steht ein großer Eingriff bevor! Die YouTuberin möchte sich einer Operation unterziehen, um ihr optisches Erscheinungsbild zu optimieren – der Beauty-Doc soll der Blondine eine neue Nase und eine größere Oberweite zaubern. Eine Entscheidung, über die die zweifache Mutter sich im Voraus eine Menge Gedanken gemacht hat – und besonders kurz vor dem Eingriff holen Bibi einige Ängste ein!

In dem letzten YouTube-Video vor dem großen Tag spricht die Influencerin auch über Dinge, die ihr Sorgen bereiten. "Ich hatte ja noch nie eine Vollnarkose, davor habe ich ein bisschen Angst", gibt die Beauty zu. Und obwohl sie sich natürlich zuvor ausgiebig mit dem behandelnden Arzt besprochen und diesem ihre Wünsche mitgeteilt hat, versetzt Bibi der Gedanke an das Resultat in Aufregung: "Natürlich habe ich Angst, dass das Endergebnis nicht so ist, wie ich mir das vorstelle."

Das ist aber noch nicht alles auf Bibis Ängste-Liste: Immerhin ist ein derartiger Eingriff schon eine große Herausforderung für den Körper. Daher hofft der Webstar, die OP ohne Beschwerden wegzustecken: "Ich habe Angst, dass, wenn ich aufwache, ich die krassesten Schmerzen habe."

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Webstar

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im August 2020

