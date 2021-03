Emotionale Neuigkeiten von Daniel Chytra! Im Januar 2020 hatte der ehemalige Bachelorette-Kandidat seine Beziehung öffentlich gemacht: Mit einem süßen Pärchenfoto stellte er seinen Followern Daniela vor, seine neue Freundin. Mit der Blondine schien der Österreicher total happy zu sein und teilte immer wieder verliebte Bilder der Turteltauben. Doch das Glück war nicht von langer Dauer: Daniel ist gut ein Jahr später wieder Single!

Das enthüllte der Gleitschirmpilot via Instagram. Zu einem Foto, auf dem der Tattoo-Liebhaber nachdenklich in die Ferne blickt, schrieb Daniel: "Ab hier gehe ich meinen Weg nun wieder alleine!" Er halte es für richtig, seinen Fans auf diesem Weg mitzuteilen, dass Daniela und er ab sofort getrennt seien – schließlich hätten beide ihre Liebe zuvor öffentlich gelebt. "Rückblickend betrachtet war es eine superschöne Zeit, und positive Gedanken und Erinnerungen überwiegen!", schilderte er.

Doch was ist der Grund für die plötzliche Trennung der beiden? Dazu sagte Daniel nur so viel: "Menschen verändern und entwickeln sich. Oft nicht gleich schnell und nicht in die gleiche Richtung!" Seid ihr von dem Liebes-Aus überrascht? Stimmt unten ab.

Instagram / daniel_chytra Daniel Chytra mit seiner Freundin Daniela

Instagram / daniel_chytra Daniel Chytra, Bachelorette-Kandidat

TVNOW Daniel Chytra

