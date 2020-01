Daniel Chytra ist offiziell weg vom Single-Markt! Der Österreicher suchte letztes Jahr zunächst bei Die Bachelorette und danach noch bei Bachelor in Paradise nach seiner Mrs. Right. Leider verließ er beide Kuppelshows als Single. Aber vor wenigen Tagen postete er ein verdächtiges Kussfoto mit einer Blondine. Ob er mit ihr zusammen ist, ließ er aber offen – bis jetzt! Daniel verkündete nun ganz stolz: Ja, er ist vergeben – und das verdammt glücklich.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Muskelmann jetzt ein Foto, auf dem er und seine Freundin Daniela sich ganz verliebt in die Augen schauen. "Wir haben nach einem turbulenten Jahr voller Ups und einigen Downs zueinander gefunden. Wir spüren: Wir gehören zusammen", schrieb er zu dem Beitrag und machte seine Beziehung damit offiziell. Aber er betonte auch, dass sie ihr Liebesglück möglichst privat genießen wollen: "Gerne teilen wir ab und an gemeinsame Unternehmungen und was in unserem Leben so los ist, doch der Großteil wird nicht öffentlich gelebt."

Wirft man einen Blick auf Danielas Social-Media-Profil, fällt auf: Daniel und sie verbindet die Leidenschaft zum Sport. Die gebürtige Salzburgerin ist aktive Bodybuilderin und schaffte es bei der Staatsmeisterschaft 2018 sogar auf den dritten Platz. Im vergangenen Jahr verriet sie außerdem ihre Pläne mit der Werfener Hütte im österreichischen Pongau: "Nachdem ich auch in Südafrika Sportcamps organisiere, wird bei mir heroben ebenfalls ein eigenes Outdoor-Fitness-Camp errichtet", erklärte Daniela im Interview mit den Salzburger Nachrichten.

