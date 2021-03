Jannik Schümann gesellt sich in seiner neuen Rolle zum Hochadel! Im vergangenen Jahr begeisterte das Schauspieltalent unter anderem in "9 Tage wach". In der verfilmten Autobiografie, in der Eric Stehfest (31) seine Drogenvergangenheit verarbeitet hatte, stellte Jannik den Protagonisten dar. Nach seiner Darstellung eines Junkies geht er nun aber in eine ganz andere Richtung: In einer neuen Serie wird er den österreichischen Kaiser Franz Joseph I. mimen!

Wie RTL mitteilte, wird der 29-Jährige in der TVNow-Serie "Sisi" zu sehen sein. An der Seite von Dominique Devenport als Kaiserin Elisabeth wird Jannik in die Rolle ihres Gatten, Kaiser Franz Joseph I., schlüpfen. Der Schauspieler weiß um die Schwierigkeiten der vielschichtigen Rolle. "Den Spagat hinzubekommen zwischen emotionslos und düster auf der einen und liebenswert und unschuldig auf der anderen Seite, sehe ich als meine größte schauspielerische Herausforderung", ist er sich sicher. Ab April darf er sich dieser großen Aufgabe stellen, denn dann beginnen die Dreharbeiten. Die Ausstrahlung ist für Ende 2021 auf TVNow geplant.

Um seinen neuen, adeligen TV-Charakter zu perfektionieren, zeigt Jannik auch wieder vollen Körpereinsatz. In seiner Vorbereitung auf die Dreharbeiten muss er sich momentan viele neue Skills aneignen: "Reiten, Fechten, Tanzen, Etiketten-Training. Wie cool ist das denn?", schwärmt der gebürtige Hamburger.

ProSieben / Stephanie Kulbach Jannik Schümann in seiner Rolle Eric in "9 Tage wach"

TVNOW / Story House Pictures / René Arnold Dominique Devenport und Jannik Schümann in "Sisi"

Instagram / jannik.schuemann Jannik Schümann, Film-Star

