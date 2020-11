Ashley Darby lüftet endlich das süße Geheimnis! Nachdem die Real Housewives of Potomac-Darstellerin im Juli 2019 ihren Sohn Dean auf der Welt begrüßen durfte, schwebt sie erneut im absoluten Mamaglück: Ashley und ihr Mann Michael erwarten den zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Klar, dass ihre Fans ganz gespannt darauf warten, mehr Details zu dem Baby zu erfahren. Jetzt verriet die Reality-TV-Bekanntheit endlich das Geschlecht ihres Kindes.

Und dafür ließ sie sich etwas ganz Besonderes einfallen. Auf Instagram postete die Beauty ein Video, auf dem man ihren Partner bei einer Fahrradtour sieht. Auf den ersten Blick also nichts Ungewöhnliches. Gegen Ende des Clips fährt Michael durch einen Wald und dort wartet auch schon Ashley mit ihrem Sohnemann auf dem Arm. Über ihnen ist ein blaues Banner gespannt, auf dem groß "It's a boy" zu lesen ist. Demnach kann sich die kleine Familie auf einen weiteren Jungen freuen. Das Ehepaar fällt sich nach diesen News freudig und küssend in die Arme.

Allzu lange warten muss das Trio auf das nächste Mitglied auch nicht mehr. Im September plauderte Ashley den ungefähren Geburtstermin ihres Knirpses aus. "Baby Nummer zwei kommt im Februar 2021", verriet sie in einem Video auf Social Media.

Instagram / ashleyboalchdarby Ashley Darby mit ihrem Mann Michael und Sohn Dean

Instagram / ashleyboalchdarby Ashley Darby, "Real Housewives of Potomac"-Star

