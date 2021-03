Kendall Jenner (25) klärt auf! Nachdem das Model in der Reality-TV-Show über ihre Großfamilie Keeping up with the Kardashians von ihren Nichten und Neffen geschwärmt hatte, wurden ihre Fans stutzig. Sie dichteten ihr kurzerhand eine Schwangerschaft an. Doch auch ihre Mutter, Kris Jenner (65) brachte die Gerüchteküche mit einem verdächtigen Post im Netz zum Brodeln, sodass ihre Community munter weiter spekulierte. Doch nun ist Schluss mit den wilden Behauptungen. Kendall stellt klar: Sie ist nicht schwanger!

"Du schaffst das", schrieb Kris auf Twitter für ihre Tochter Kendall und postete eine Babyflasche dazu. Für ihre Follower Grund genug anzunehmen, dass die 25-Jährige nun Nachwuchs erwartet. Das verstand auch Kendall sehr schnell, weswegen sie prompt kommentierte: "Mutter, das sieht aus wie eine Schwangerschaftsverkündung", lachte sie und räumte zugleich mit den Gerüchten auf. Anscheinend weiß sie mittlerweile genau, dass ihre Fans jedes Wort auf die Goldwaage legen und den Tweet falsch verstehen könnten.

Auch ihre Schwester Kourtney Kardashian (41) durfte sich vor einigen Monaten von ihren Abonnenten im Netz "anhören", dass sie schwanger sei. Denn sie entdeckten eine vermeintliche Wölbung in ihrer Bauchregion. Doch auch sie nahm die Situation lässig und korrigierte die Annahmen damals mit einem lustigen Spruch.

Getty Images Kris Jenner im Februar 2020

Getty Images Kendall Jenner im April 2019 in Sydney

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Sommer 2020

