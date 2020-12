Erst vor wenigen Wochen heizten Kourtney Kardashian (41) und Scott Disick (37) die Spekulationen um ein viertes Kind gewaltig an. Die 41-Jährige verschickte ein Bild an ihre Familie, auf dem sie ihren Bauch provokativ herausgestreckte und ihr Ex scherzend schrieb, dass sie gerade Baby Nummer vier machen. Ihre Schwester Kim (40) vermutete daraufhin in der neuen Folge Keeping up with the Kardashians, die beiden könnten bald Nachwuchs erwarten. Diese Vermutung teilen nun auch viele Fans des Reality-TV-Stars aufgrund eines neuen Schnappschusses von Kourtney.

Auf ihrer Instagram-Seite postete die TV-Bekanntheit mehrere Fotos von sich in einem rosafarbenen Bikini und schrieb dazu: "Kleine Capo Träumerei". Zahlreiche Fans spekulierten unter den Fotos, ob der "Keeping up with the Kardashians"-Star wieder schwanger sein könnte, da sie glaubten, eine kleine Wölbung zu erkennen. Einige der Kommentare lauteten zum Beispiel: "Sieht jemand anderes auch einen Babybauch oder bin ich verrückt?", "Ist sie schwanger?", "Ich hoffe, das ist ein Baby in Kourts Bauch!" oder "Baby Nummer vier, vielleicht." Tatsächlich sind die Bilder von Kourtney bereits bei ihrem Familienurlaub im Sommer in Mexiko entstanden.

Ein weiteres Kind der beiden scheint aktuell sowieso erst einmal unwahrscheinlich. Zumindest erklärten Scott und Kourtney erst kürzlich, dass es vorerst kein Liebes-Comeback geben wird. In der Show "Keeping up with the Kardashians" stellten sie klar, dass sie nur beste Freunde seien und ihre Kinder liebevoll aufziehen wollen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Sommer 2020

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Scott Disick mit ihren Kids Reign, Penelope und Mason

