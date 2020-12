Ist Kourtney Kardashian (41) wirklich wieder schwanger? Gemeinsam mit ihrem On-Off-Freund Scott Disick (37) hat die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin drei gemeinsame Kinder. Gerüchte um ein Liebescomeback der beiden gibt es schon länger – nun sollen sie allerdings auch noch ein viertes Kind zusammen erwarten: Kourtney teilte vor wenigen Tagen ein Bikinibild, auf dem sie ihren Bauch herausstreckte, sodass er leicht gewölbt war. Einige Fans vermuteten daraufhin, dass die Brünette zum vierten Mal Mutter wird. Doch ist an den Spekulationen etwas dran?

Kourtney reagierte nun auf einen Kommentar unter dem Instagram-Bild, mit dem sie die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft angeheizt hatte. Die Influencerin Sarah Howard schrieb: "Lass uns ein Baby haben." Daraufhin antwortete Kourtney scherzhaft: "Mach mich schwanger." Die 41-Jährige scheint aktuell also nicht in der Erwartung eines Kindes zu sein. Zudem handelt es sich bei dem Bikini-Pic ohnehin um eine ältere Aufnahme, die bereits 2018 bei einem Urlaub um mexikanischen Los Cabos entstanden ist. Das ist vielen Fans zunächst jedoch nicht aufgefallen.

Darüber hinaus scheint es ziemlich unwahrscheinlich zu sein, dass Scott und Kourtney noch einmal Nachwuchs zusammen erwarten. Bei "Keeping up with the Kardashians" machten die beiden zwar Witze über dieses Thema, stellten aber auch klar, dass sie nur Freunde seien. Sie wollen ihre Kinder einfach liebevoll aufziehen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Social-Media-Star

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian im Februar 2011 in Las Vegas

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

