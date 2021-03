Sie sorgten für ganz viel Stimmung im Studio! Auch in diesem Jahr findet Let's Dance ohne Publikum statt. Doch das hält die Jury um Motsi Mabuse (39) und Jorge Gonzalez (53) nicht davon ab, weiterhin gute Laune zu versprühen. Bereits in den vergangenen Jahren hatten Fans im Studio live miterlebt, wie die beiden mit und ohne Kameras abgehen – dieses Jahr ist das nicht anders: Motsi und Jorge legten während der Werbepause wieder mal eine flotte Sohle aufs Tanzparkett!

Das konnten die Zuschauer nicht im TV sehen: Während der Werbung riss es die 39-Jährige und den Catwalk-Choreografen regelrecht von den Stühlen. Anwesende Fotografen konnten diesen wunderbaren Moment aber einfangen: Total ausgelassen und voller Lebensfreuden tanzten die beiden auf dem "Let's Dance"-Parkett in Köln-Ossendorf. Dass kein Publikum dabei war, störte die zwei nicht im Geringsten – sie feierten auch so ihre Leidenschaft fürs Tanzen und für die aktuelle "Let's Dance"-Staffel.

Doch nicht nur das passiert in den Werbepausen – Motsi berichtet nämlich auch zusätzlich, wie es hinter den Kulissen abgeht. "Hier ist so eine schöne Stimmung, ich liebe diesen Cast. Man hat nicht das Gefühl, dass es hier jemanden gibt, der gar keine Lust hat. Alle sind so positiv. Uns fehlt natürlich das Publikum, aber es wird hoffentlich bald wieder normal sein", erzählte sie in einem kurzen Talk auf Instagram.

Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse in der vierten "Let's Dance"-Show

Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse bei "Let's Dance" 2021

Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

