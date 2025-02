Anthony Mackie findet Daten als berühmte Person schwierig

Anthony Mackie (46), bekannt aus seiner Rolle im kommenden Marvel-Film "Captain America: Brave New World", hat in einem Interview mit People verraten, dass er das Dating-Leben als Schauspieler alles andere als einfach empfinde. "Wie vertraut man jemandem? Wie macht man sich verwundbar? Und wie weiß man, was jemand wirklich von einem will?", fragt der Schauspieler im Gespräch. Für den vierfachen Vater, der seit 2018 von seiner Ex-Frau Sheletta Chapital geschieden ist, sei die Vorstellung vom Dating mittlerweile fast obsolet. Er scherzt, dass er mit seinen 45 Jahren Dating-Apps wie Tinder oder Raya sowieso keinen Gedanken widmen würde.

Stattdessen konzentriere sich Anthony auf seine Familie und das Leben abseits des Rampenlichts. In seiner Heimat New Orleans verbringe er viel Zeit mit seinen vier Söhnen, die zwischen acht und fünfzehn Jahre alt sind. Spieleabende mit Monopoly, Uno und den chaotischen Wurfspielen "Throw Throw Burrito" oder "Throw Throw Avocado" würden für die Familie zu den Highlights gehören. Besonders sein zwölfjähriger Sohn beeindrucke ihn dabei immer wieder, so Anthony: "Er hat ein System herausgefunden und gewinnt jedes Mal. Er ist der Boss bei diesem Spiel." In New Orleans genieße Anthony außerdem die vertraute Ruhe, wo er Restaurants aus seiner Kindheit besuche und selten von Fans angesprochen werde – er schätze die Anonymität.

Anthony, der in einem Haushalt mit fünf Geschwistern aufwuchs, steht seit den frühen 2000er-Jahren vor der Kamera und feierte erste Erfolge mit dem Film "8 Mile". Trotz seiner zunehmenden Berühmtheit bleibt er am liebsten bodenständig. Insbesondere in Hollywood kämpft er mit sozialer Angst: "Ich schätze es, für meine Arbeit erkannt zu werden, aber ich bin kein Mensch, der gern im Mittelpunkt steht", erklärt er weiter. Er flüchte in ein ruhiges Eckchen, um sich zu verstecken. Seine Hauptrolle als neuer Captain America wird zwar sein Profil weiter steigern, doch Anthony scheint in der Ruhe, die er in New Orleans findet, seinen Ausgleich gefunden zu haben.

Disney Anthony Mackie als Captain America in "Captain America: Brave New World"

Getty Images Anthony Mackie, Schauspieler

